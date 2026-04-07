Sonora mantiene estatus sanitario y fortalece mercado nacional de carne: UGRS

La ganadería sonorense se mantiene firme gracias a su estatus sanitario, lo que ha permitido sostener la comercialización de carne en el mercado nacional, aún cuando la exportación hacia Estados Unidos permanece detenida desde hace más de un año, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Ochoa Valenzuela.

El líder ganadero expuso que pese a las dificultades derivadas del cierre de la frontera, el sector ganadero ha logrado adaptarse a nuevas condiciones comerciales, aprovechando la calidad del producto sonorense, reconocida a nivel nacional por sus estándares sanitarios.

Afirmó que no existe escasez de carne en Sonora, al reiterar que hay suficiente producto de buena calidad y a distintos precios, lo que brinda a los consumidores diversas opciones de compra de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Indicó que Sonora tiene alrededor de un año y medio sin poder exportar ganado en pie, lo que ha representado un reto importante para los productores, quienes tradicionalmente colocaban en el mercado estadounidense cerca de 350 mil cabezas anuales.

Ante esa situación, explicó que en el último período previo al cierre se exportaron aproximadamente 200 mil cabezas, mientras que en el ciclo reciente no se ha podido enviar ganado al extranjero, lo que ha obligado a redirigir la producción hacia el mercado interno.

Ochoa Valenzuela destacó que, aunque el mercado nacional no ofrece las mismas condiciones económicas que el mercado estadounidense, ha resultado ser una alternativa viable que ha permitido mantener la actividad ganadera.

Detalló que entidades como Baja California, particularmente Mexicali, continúan siendo el principal destino de la carne sonorense, además de otros estados del país donde también se ha colocado el producto.

El presidente de la UGRS reconoció que la falta de exportación implica una disminución de hasta el 40% en el valor de los animales, lo que impacta directamente en los ingresos de los productores.

Consideró que esta situación deja una lección importante para el gremio ganadero en materia de diversificar los mercados y no depender de una sola vía de comercialización, incluso apostando por la exportación de carne procesada como una alternativa futura.

Sobre señalamientos en redes sociales respecto al alto costo de los tacos de carne asada en ciudades como Hermosillo, aclaró que el precio de la carne no ha registrado incrementos significativos, ni tampoco compete a ellos como ganaderos establecerlo, por lo que atribuyó estas variaciones a factores comerciales y de mercadotecnia.