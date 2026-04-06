Incrementará la OPEP+ la producción de petróleo en mayo

La OPEP+ anunció un nuevo incremento en sus cuotas de producción de petróleo a partir de mayo, ante el marcado por el aumento en los precios de la energía.

La decisión fue tomada este domingo por los países integrantes del grupo, que buscan “responder a cambios en la oferta global”.

El acuerdo contempla un ajuste de 206 mil barriles por día, el cual se suma a una medida similar aplicada para abril. Este incremento será ejecutado por ocho países de la alianza: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, que concentran una parte importante de la producción mundial.

La decisión también responde a afectaciones en infraestructura energética tras ataques recientes en la región.

Las autoridades señalaron que la reparación de instalaciones dañadas implica costos y tiempos prolongados, lo que podría limitar la disponibilidad de crudo en el mercado internacional en los próximos meses.

Entre los factores que han incidido en este escenario se encuentran acciones atribuidas a Irán, así como restricciones en el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para la exportación de petróleo.

Los países productores destacaron la necesidad de “mantener abiertas las rutas marítimas para garantizar el flujo continuo de energía a nivel global”.