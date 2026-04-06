Ni como “broma cruel” puede describirse lo que ocurrió con Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años asesinada en septiembre de 2025 en Sonoyta, en el municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora.

Las responsables: dos chicas que se decían ser sus “amigas”, aunque días antes habían tenido problemas. A 6 meses de lo sucedido, la justicia no ha llegado para Leyla, pues al tratarse de menores de edad, las responsables solo recibieron una sentencia de 2 años.

Asesinato de Leyla fue grabado por las adolescentes en Sonora

El 25 de septiembre de 2025, Leyla salió de su casa en el municipio de General Plutarco Elías Callespara reunirse con las dos adolescentes de 13 y 15 años. Según relató su madre, las menores la sacaron de casa diciéndole que le iban a presentar a un muchacho.

A partir de entonces empezó un calvario, ya que la familia de Leyla nunca volvió a saber nada de ella, lo que llevó a que se activara el reporte de desaparición.

Las investigaciones avanzaron rápidamente y, en octubre de 2025, las autoridades localizaron el cuerpo de la adolescente enterrado en el patio de la vivienda de una de las implicadas, en el ejido El Desierto.

Además de las pruebas encontradas en la casa, la madre recibió un video en el que presuntamente se observaba a Leyla ser sometida por las supuestas amigas, mismo que coincidió con la causa de muerte de la menor: asfixia mecánica.

¿Cómo se esclareció el caso de Leyla Monserrat?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, tras recibir la denuncia por desaparición, se llevaron a cabo diversas diligencias que permitieron reconstruir los hechos.

Inicialmente, la investigación arrojó la participación de un adulto apodado “ El Kalusha”, quien fue localizado muerto. Pero, una nueva línea de investigación apuntó hacia las dos menores.

A finales de 2025, la Fiscalía integró a la carpeta de investigación el video que recibió la madre de manera anónima, el cual presuntamente circula en redes sociales, donde se observa a Leyla con los ojos vendados y amarrada a una silla.

Una de las asesinas le dice “te vamos a dar una sorpresa que nunca vas a olvidar”, mientras la otra se ríe y la jala con una cuerda. Después, proceden a quitarle la vida.

No obstante, no se ha confirmado que el video corresponda directamente a los hechos, ni se sabe de dónde salió.

¿Qué sentencia recibieron las asesinas de Leyla?

En marzo de 2026, un juez especializado en justicia para adolescentes dictó una sentencia de 2 años y 10 meses de privación de la libertad contra ambas agresoras. Además, ordenó el pago de 5 mil pesos como reparación del daño a la madre de Leyla.

La resolución judicial provocó un debate en redes sociales, debido a la gravedad del crimen. Sin embargo, la legislación vigente establece que la pena máxima para adolescentes es de cinco años, aun tratándose de delitos graves como el feminicidio.