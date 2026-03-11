Gobierno de Sonora lanza convocatoria Beca Sonora Internacional 2026

El Gobierno de Sonora lanzó la convocatoria Beca Sonora Internacional 2026, dirigida a jóvenes que deseen continuar sus estudios de nivel superior en el extranjero.

La convocatoria Beca Sonora Internacional 2026 estará disponible del 9 al 23 de marzo de 2026, periodo en el que las y los interesados podrán registrarse para participar en este programa, el cual otorgará hasta 200 mil pesos a cada estudiante como apoyo para su estancia académica en el extranjero.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que este programa de becas internacionales forma parte del compromiso de su administración con la educación, al impulsar el talento sonorense y fortalecer los vínculos de la entidad con el resto del mundo.

“Las y los beneficiarios recibirán 200 mil pesos como apoyo para su estancia académica en el extranjero, porque sabemos que estudiar lejos de casa no es fácil y queremos que cuenten con las herramientas necesarias para aprovechar al máximo esta experiencia”, señaló.

El mandatario estatal agregó que estas oportunidades de profesionalización del talento académico sonorense podrán traducirse en mejores oportunidades de desarrollo y en capital humano altamente capacitado, lo que favorecerá la llegada de nuevas inversiones y contribuirá al crecimiento económico de Sonora.

“Las y los jóvenes beneficiados podrán poner en práctica lo aprendido durante su formación académica en el extranjero, contribuyendo posteriormente en el mundo laboral desde distintos sectores económicos con nuevas ideas para el desarrollo de Sonora”, puntualizó.

Interesados pueden consultar los requisitos y detalles de la convocatoria Beca Sonora Internacional 2026 en el sitio web www.becasycredito.sonora.gob.mx, dentro de los requisitos que de solicitan está el haber nacido en Sonora, ser estudiante activo de licenciatura o posgrado.

Además de contar con carta de aceptación de una institución educativa en el extranjero, realizar el registro en el sitio web del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, acta de nacimiento, identificación oficial, comprobante de domicilio, historial académico y comprobante de ingresos.

El programa Beca Sonora Internacional se lanzó en octubre del año pasado, pero durante el periodo de 2024-2025 el Gobierno de Sonora, a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo, ha entregado más de 60 mil becas, con el fin de impulsar la educación y la movilidad estudiantil en Sonora.