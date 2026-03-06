Empleado fue baleado por compañero afuera de Coppel Colosio en Nogales

Autoridades revelaron nuevos detalles sobre la agresión armada registrada la noche del martes afuera de la tienda Coppel Colosio, donde dos personas resultaron lesionadas por disparos de arma de fuego, en hechos que generaron fuerte movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:24 horas del 3 de marzo, cuando elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 sobre personas lesionadas por proyectil de arma de fuego en el exterior del establecimiento.

Víctima señaló a un compañero de trabajo

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre de 24 años identificado como Ronai, quien vestía uniforme de la tienda y se encontraba tendido en el suelo mientras era auxiliado por otro empleado.

De acuerdo con su testimonio, momentos antes de salir de trabajar sostuvo una discusión con un compañero de la empresa, con quien mantenía conflictos laborales, y quien presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Mujer resultó lesionada durante el ataque

En el mismo lugar, los oficiales ubicaron a una segunda víctima identificada como Rosa M., de 21 años, quien presentó una herida por proyectil de arma de fuego en una pierna.

La joven manifestó que observó la discusión entre los dos hombres y posteriormente uno de ellos sacó un arma y disparó, momento en el que sintió dolor en su pierna y se percató de que había resultado lesionada.

Agresor huyó hacia la zona de Caffenio

Tras el ataque, el presunto agresor huyó corriendo en dirección a la empresa Caffenio, donde se le perdió de vista.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron al joven lesionado al hospital Kalitea, donde quedó internado bajo atención médica.

Por su parte, la mujer fue llevada al hospital IMSS Bienestar, donde fue valorada con una herida superficial que tarda menos de 15 días en sanar y no pone en riesgo su vida.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana, instancia que inició las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.