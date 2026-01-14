Cae “El Bitachi”, generador de violencia en Sonora y presunto integrante de Los Deltas, ligados a Los Chapitos

Francisco Javier “N”, alias “El Bitachi”, fue detenido por autoridades estatales de Sonora luego de ser considerado generador de violencia y presunto integrante de Los Deltas, grupo ligado a la facción de Los Chapitos.

El sujeto fue capturado por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuando se encontraba en las inmediaciones de la carretera Altar- Sáric.

“El Bitachi” contaba con una orden de aprehensión por delitos de desaparición de personas cometida por particulares y asociación delictuosa, relacionados con hechos ocurridos en el municipio de Altar.

Además, es identificado por las autoridades como remanente del grupo delictivo de “Los Deltas”, el cual fue anunciado como desarticulado en mayo de 2025.

La Fiscalía de Sonora destacó que su captura se realizó como resultado de trabajos de investigación e inteligencia llevados a cabo por personal especializado, por lo que durante la acción no se registró “un solo disparo”.

Se le relaciona con la desaparición de un hombre

Durante la audiencia inicial en contra de Francisco Javier “N”, alias “El Bitachi”, el Ministerio Público le formuló imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Sin embargo, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, con lo que se le otorgó un plazo de 144 horas para definirse su situación jurídica.

En tanto, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de “El Bitachi”.

De acuerdo con las pesquisas, el sujeto está directamente vinculado con la desaparición de Rodrigo “N”, registrada el 13 de enero de 2025.

El hombre fue privado de la libertad en presencia de sus padres y hasta el momento permanece en calidad de desaparecido.

Por estos hechos se han obtenido diversas órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía Estatal en contra de integrantes de “Los Deltas”, quienes se encuentran en prisión preventiva y con procesos penales por este caso y diversos delitos.

Desarticulación de “Los Deltas” se dio tras la muerte del “Delta 10″

En mayo de 2025 la Fiscalía de Sonora informó la desarticulación definitiva de “Los Deltas”, brazo armado de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Dicho anuncio se realizó luego de que fuera localizado el cadáver de Eleazar Pulido Landeros, alias “Delta 10″, identificado como líder del grupo criminal, quien fue asesinado por una célula antagónica en el municipio de Pitiquito.

La identidad del “Delta 10″ fue corroborada el viernes 23 de mayo. El sujeto era buscado de manera permanente en la zona del desierto al contar con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja, así como por asociación delictuosa.

Pulido Landeros era objetivo prioritario tanto para las autoridades en México como Estados Unidos. La Fiscalía de Sonora ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesosa quien brindara información que facilitara su captura.

Además, era acusado por su probable participación en el asesinato del exmarine de EEUU, Nicholas Douglas Quets, ocurrido en octubre de 2024, quien fue ejecutado a tiros por un grupo de sicarios cuando circulaba por la carretera Altar-Pitiquito en Sonora.