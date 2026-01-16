Sonora cierra 2025 con 15 municipios afectados por sequía leve a severa, según Conagua

Sonora cerró el año 2025 con 15 municipios afectados por distintos niveles de sequía, principalmente en la región Noroeste de la entidad, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, publicado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las afectaciones se concentran en niveles que van de sequía leve a severa, aunque ningún municipio se encuentra en la categoría de sequía excepcional o extrema, precisó la institución.

Con sequía leve se encuentran los municipios de Átil, Fronteras, Magdalena, Oquitoa y Santa Cruz; con sequía moderada, Altar, Caborca, Naco, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y Tubutama; mientras que con sequía severa están Agua Prieta, Nogales, Sáric y General Plutarco Elías Calles.

El reporte de Conagua indica que estas condiciones representan aproximadamente el 20.8% del territorio estatal, afectando principalmente a comunidades rurales y zonas agrícolas del Noroeste de Sonora.

En comparación con la misma fecha del año pasado, Sonora logró reducir la sequía en más de un 80%, ya que al 31 de diciembre de 2024 los 72 municipios del estado presentaban algún grado de sequía, desde moderada hasta excepcional, siendo este último el nivel más alto contemplado por la institución.