Regresa el bisonte a Sonora tras 200 años de ausencia: reintroducen 29 ejemplares para restaurar ecosistemas en el Noreste del Estado

Luego de aproximadamente 200 años de ausencia, el bisonte volvió a tierras sonorenses con la introducción de 29 ejemplares: 10 machos y 19 hembras, en la reserva Cuenca Los Ojos, ubicada en el noreste del estado, cerca del municipio de Agua Prieta.

Estos animales, provenientes de la Reserva de la Biosfera Janos, en Chihuahua, forman parte de un proyecto de restauración ecológica que busca repoblar la región con una especie clave para el equilibrio natural.

Durante dos siglos, la presencia del bisonte en el Norte de México quedó como un recuerdo de su majestuosidad, tras desaparecer por factores como la caza indiscriminada y la expansión ganadera. Ahora, con su regreso, se abre la posibilidad de recuperar procesos naturales que se habían perdido en los ecosistemas de pastizales.

REINTRODUCCIÓN DEL BISONTE EN SONORA

La llegada de los bisontes fue posible en febrero de 2026, como parte de un esfuerzo impulsado por el equipo de conservación Cuenca Los Ojos, que retomó laexperiencia iniciada en Chihuahua en 2009, cuando 23 ejemplares fueron introducidos desde Dakota del Sur, Estados Unidos.

Desde entonces, la población en Chihuahua ha crecido a cerca de 500 ejemplares, lo que permitió planear nuevas reintroducciones en el Norte del País, incluyendo Sonora. Incluso, una de las hembras que llegó en 2009 forma parte del grupo trasladado recientemente.

IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL BISONTE

De acuerdo con la directora ejecutiva de Cuenca Los Ojos, Valerie Gordon, el bisonte cumple una función fundamental como “ingeniero” natural del ecosistema.

“La llegada del bisonte le abre la puerta a la recuperación de procesos naturales que habían sido interrumpidos durante generaciones, ya que donde pisa y descansa el bisonte, el suelo se remueve, favoreciendo a la vegetación y en general a la vida silvestre”, comentó la directora.

Durante años, tras la desaparición del bisonte, los terrenos fueron ocupados por ganado, lo que provocó un deterioro significativo en los ecosistemas de la región.

RETOS PARA SU LIBERACIÓN

Actualmente, los 29 bisontes permanecen confinados en un espacio de 17 hectáreas dentro del rancho San Bernardino, mientras se cumplen requisitos sanitarios y se enfrentan diversas limitantes para su liberación.

“Sagarhpa nos pide que los bisontes cuenten con los mismos requisitos que exigen del ganado, sin embargo, el bisonte es una especie silvestre. Aún así, son especies con una genética pura que provienen de los Estados Unidos y que se encuentran viviendo en estado natural.

Debido a esas restricciones construimos un corral en el rancho San Bernardino, donde personal especializado les aplicará vacunas y se les dará seguimiento de salud puntual, lo que a su vez, estropea la idea original de dejar al bisonte en completo estado natural. No queremos que el bisonte se acostumbre a la convivencia humana”, expresó Valerie Gordon.

INFRAESTRUCTURA Y OTROS DESAFÍOS

Además de los requisitos sanitarios, la especie enfrenta obstáculos como la carretera Federal 2D, que cruza la reserva, y la presencia del muro fronterizo, lo que complica su movilidad.

“Los bisontes son animales muy grades, por lo que se requiere de cercos resistentes que impidan que los bisontes crucen por la carretera, además de la construcción de pasos de fauna que les permitan a los animales transitar libremente por la reserva”, explicó Gordon.

También se requiere coordinación con autoridades como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para reducir riesgos.

ESPERANZA DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA

A pesar de los desafíos, el proyecto mantiene como meta que los bisontes puedan ser liberados en un periodo de uno a dos años, lo que permitiría no sólo su adaptación plena, sino la recuperación de otras especies en la región.

“Pensamos que el bisonte podrá ser dejado en libertad en un periodo de uno a dos años, lo que nos llena de esperanza y nos emociona mucho, pues esto le abriría el paso a otras especies desterradas de la región como el perrito de la pradera, el berrendo y el castor”, concluyó.

El regreso del bisonte representa no sólo la reintroducción de una especie, sino la oportunidad de restaurar un ecosistema que durante generaciones perdió su equilibrio natural.

CRONOLOGÍA DEL REGRESO DEL BISONTE

2009: Punto de partida en Chihuahua

Un grupo de 23 bisontes fue reintroducido en la Reserva de la Biosfera Janos, tras ser trasladados desde Dakota del Sur, Estados Unidos.

2009–2025: Crecimiento de la población

Los ejemplares se adaptaron y comenzaron a reproducirse de forma natural, alcanzando cerca de 500 bisontes en Chihuahua.

2026: Regreso a Sonora