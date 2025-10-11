Trump, indignado por el Nobel de Corina Machado

La Casa Blanca cuestionó la decisión del Comité del Premio Nobel de la Paz tras otorgar el reconocimiento a la líder opositora venezolana María Corina Machado pues el gobierno estadounidense consideró que “se antepusieron criterios políticos sobre los méritos relacionados con la paz”, y destacó que el presidente Donald Trump también había sido propuesto por su papel en negociaciones internacionales recientes.

El director de comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó en la red social X que “el comité del Nobel probó que pone la política por encima de la paz”, y aseguró que el presidente Trump continuará impulsando acuerdos que pongan fin a conflictos.

Según Cheung, el mandatario “seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.

En días previos al anuncio del Nobel, Trump expresó su deseo de obtener el reconocimiento por su participación en las negociaciones entre Israel y el movimiento palestino Hamás sobre Gaza, cuyo acuerdo fue firmado el jueves pasado. El presidente señaló que la mediación representó “su octava intervención en conflictos desde su regreso a la Casa Blanca en enero”.

Trump declaró que su labor en los procesos de paz no tiene como objetivo recibir premios, sino salvar vidas. “Sea lo que sea que hagan, está bien. Sé esto: no lo hice por eso, lo hice porque he salvado muchas vidas”, afirmó al referirse al fallo del comité.

Por su parte, María Corina Machado dedicó el premio al pueblo venezolano y al presidente Trump. A través de X, escribió que Venezuela se encuentra “en el umbral de la victoria” y agradeció el respaldo del mandatario estadounidense.

La opositora cuenta con el apoyo de diversos legisladores republicanos, incluidos miembros del actual gabinete de Trump.

En agosto de 2024, varios congresistas republicanos, entre ellos el entonces senador Marco Rubio, enviaron una carta abierta al Comité Nobel proponiendo a Machado como candidata. En el documento destacaron su liderazgo en un movimiento no violento por la democracia y los derechos humanos en Venezuela.