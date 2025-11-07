Fallece don Marcos Segundo, paquetero de 81 Años quien resultó gravemente lesionado en la explosión de la tienda Waldos

Cinco días después de la devastadora explosión e incendio en la sucursal de Waldo’s en la calle Dr. Noriega, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 24 con el lamentable fallecimiento de Marcos Segundo, de 81 años, quien se desempeñaba como paquetero en el establecimiento.

El deceso fue confirmado este jueves 6 de noviembre por el gobernador Alfonso Durazo a través de sus redes sociales. Don Marcos, un adulto mayor que se encontraba laborando en su turno habitual de jueves a domingo, fue una de las personas que resultó con lesiones de mayor gravedad en el siniestro ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre.

La tragedia golpea particularmente a su familia, ya que su esposa, Luz del Carmen Félix, también trabaja como paquetera en la misma tienda, cubriendo los turnos de lunes a miércoles.

Tras la explosión, don Marcos fue atendido inicialmente por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de urgencia a la Clínica del Noroeste. A pesar de la gravedad de sus heridas, con el 90% de su cuerpo afectado por quemaduras y diversas lesiones, llegó al hospital aún consciente, donde pudo proporcionar sus datos y solicitar ser intubado.

Durante cinco días, luchó por su vida, convirtiéndose en el último de los heridos graves que se mantenía en estado crítico, hasta que finalmente perdió la batalla este jueves.