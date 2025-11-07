Ponen en operación una segunda ambulancia para brindar atención a emergencias en zonas turísticas

Este jueves 6 de noviembre se puso en operación una segunda unidad de ambulancia para la Unidad Auxiliar Turística gracias a las gestiones realizadas por el presidente municipal Dr. Oscar Castro y con el fin de reforzar la atención ante los llamados de emergencia en las zonas turísticas.

Se trata de una ambulancia equipada para atención básica que vendrá a sumarse a la unidad que se encuentra en funciones para así ofrecer atención eficaz en casos de que se presenten más de dos emergencias al mismo tiempo.

Esta unidad entra a servicio para formar parte del operativo de seguridad y rescate para la edición 25 del Rocky Point Rally donde se espera recibir a miles de motociclistas.