Fátima Bosch se ciñe la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025 durante la gala realizada en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia. Con este resultado, México incorpora un nuevo título, a su historial dentro del certamen internacional.

Bosch nació el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco. Cursó estudios en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y amplió su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti en Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos. Desde su etapa juvenil ha participado en proyectos relacionados con apoyo social, con acciones dirigidas a población migrante, reforestación y programas de alimentación.

Durante la concentración previa al concurso, protagonizó un momento que generó reacciones en redes sociales luego de exigir respeto ante un señalamiento realizado el organizador del evento. Este episodio fue difundido ampliamente y colocó su nombre entre las finalistas con mayor respaldo del público internacional.

En su participación, presentó un traje nacional inspirado en referencias prehispánicas, además de atuendos para las etapas de traje de baño y gala. También se dio a conocer su experiencia como voluntaria en un hospital oncológico y su colaboración en iniciativas de prevención del suicidio, así como programas de apoyo dirigidos a menores no acompañados.

Tras la coronación, se informó que iniciará una gira internacional en la que promoverá proyectos vinculados con igualdad, salud y desarrollo comunitario. La organización de Miss Universo confirmó que su agenda incluirá actividades públicas y encuentros con organismos enfocados en temas sociales.