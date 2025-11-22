Ceci Flores, de Madres Buscadoras de Sonora, acusa al Gobierno: ‘Me han negado protección tres veces’

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, denunció que a pesar de que las amenazas de muerte en su contra se han incrementado en los últimos meses, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) le ha negado protección en tres ocasiones.

“En estos días he tenido más amenazas que nunca, en estos días, solamente en tres días, son puras amenazas que he recibido (…) Me han negado la protección, en tres ocasiones la he solicitado y me la han negado porque (dicen) no la necesito”, dijo al ser entrevistada previo al encuentro de familias buscadoras con la Arquidiócesis Primada de México.

Ceci Flores ‘implora’ ayuda desde Adán Augusto

La madre buscadora aseguró que solicitó protección a Adán Augusto López cuando era titular de Segob y se la negó; la respuesta fue la misma cuando Rosa Icela Rodríguez asumió la titularidad de la dependencia. -¿Cuándo fue la última vez que le negaron protección? –se le preguntó. -Hace tres meses que la solicité y me la negaron.

Hablé directamente con la secretaria Rosa Icela y le dijimos que para seguir la lucha necesitamos la protección de ellos y me mandó con otra persona que me dijo que no necesito la protección porque mi vida no está en riesgo, que tengo que dejar de buscar. ¿Cómo le puedes pedir a una madre que deje de buscar si por lo único que estamos vivos es por ellos? –respondió.

Respecto de las acciones en la administración de la presidenta Sheinbaum para resolver la crisis de desapariciones en México, Ceci Flores acusó que la mandataria “tiene otras prioridades menos la de los desaparecidos” y reprochó que las mesas de trabajo que sostuvo la Segob con familias buscadoras para reformar la ley en la materia no resolvieron el problema.

Por otra parte, al inaugurar el encuentro con familias buscadoras, monseñor Francisco Javier Acero pidió perdón a las madres buscadoras en nombre de la Iglesia católica por no escucharlas y apoyarlas como deberían.

Ante la disculpa, Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández, solicitó a monseñor Francisco que pida al papa León XIV que hable con las autoridades para que resuelvan la crisis de desapariciones en México.