Febrero loco…

El Servicio Meteorológico Nacional informó que una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera provocará ambiente caluroso durante el día y rachas fuertes de viento en regiones del noroeste, norte y occidente del país. En contraste, se mantendrán condiciones frías a muy frías durante la mañana y la noche en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con presencia de heladas en zonas elevadas.

De acuerdo con el pronóstico, el ingreso de aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos en estados del occidente, sur y sureste de México. Para este miércoles se prevén chubascos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

El organismo detalló que una línea seca localizada sobre Coahuila generará vientos con rachas de entre 50 y 70 kilómetros por hora, además de posibles tolvaneras en el noreste del territorio nacional. Estas condiciones podrían afectar la visibilidad en carreteras y zonas abiertas.

En cuanto a temperaturas, durante la mañana se estiman valores de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas del sur de Chihuahua y noroeste de Durango. Para la tarde, se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, así como en entidades del occidente y centro del país.

Otras regiones del norte podrían alcanzar entre 40 y 45 grados.