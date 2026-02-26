Disminuye valor de la producción de carne de res en Sonora

Durante el año pasado, el sacrificio de ganado bovino en rastros municipales de Sonora alcanzó un total de 18 mil 28 cabezas, cifras 13% por debajo de lo contabilizado en 2024, provocando una disminución en el valor de la producción de carne, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador, que coincide con el periodo de cierre a la exportación de ganado a Estados Unidos, señaló que en 2025 el valor de la producción de carne de res sonorense fue de 402 mil 295 pesos, mientras que en 2024 fueron 435 mil 484 pesos, 7.62% menos más que lo obtenido el año pasado.

El reporte mensual de la Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales establece que enero de 2025 fue el mes con mayor actividad, con mil 831 cabezas de ganado bovino sacrificadas, seguido por diciembre con mil 811, lo que significa un comportamiento estable y procesamiento de carne de res en la entidad.

Durante el primer trimestre del año, el sacrificio registró mil 549 cabezas en febrero y mil 585 en marzo, mostrando una disminución respecto al arranque del año; mientras que en abril se contabilizaron mil 561 y en mayo mil 579 animales procesados en rastros municipales de Sonora.

Para el segundo semestre se observó una tendencia a la baja, particularmente en junio con mil 408 cabezas, julio con mil 333 y agosto con mil 270, siendo este último el nivel más bajo registrado durante 2025, lo que representa uno de los puntos de menor actividad en el procesamiento de ganado bovino.

En septiembre el sacrificio reportó mil 276 cabezas, mientras que en octubre se registró una recuperación con mil 379, seguida de noviembre con mil 446 animales, tendencia que anticipó el repunte de diciembre, mes que cerró el año con una de las cifras más altas.

El Inegi documentó que la producción de carne en canal de ganado bovino en Sonora también mostró variaciones mensuales, con 449 toneladas en enero y diciembre como los niveles más elevados.

Mientras que agosto registró el volumen más bajo con 314 toneladas, indicador directamente relacionado con el número de animales sacrificados.

El organismo estadístico precisó que estos datos corresponden a cifras preliminares y pueden estar sujetas a actualización, además de que la suma de los registros mensuales puede no coincidir exactamente con totales anuales debido a procesos de revisión y ajuste metodológico.

La Estadística de Sacrificio de Ganado en Rastros Municipales constituye uno de los principales instrumentos para medir la dinámica del sector pecuario, al proporcionar información sobre volumen de producción, número de animales procesados y valor económico de la carne obtenida en instalaciones municipales del país.