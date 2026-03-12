FGJES formula imputación a José Ángel “N”Por el delito de robo violento en Altar Sonora

Por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas y en las cosas, cometido por dos o más personas en casa habitación y respecto de vehículo de propulsión mecánica, utilizando arma de fuego, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación en contra de José Ángel “N”, de 38 años de edad, en Altar.

La audiencia inicial se llevó a cabo tras la ejecución de una orden de aprehensión por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC); la defensa solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas para resolver la vinculación a proceso. El Juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia Bella Vista, en Altar, Sonora, donde el imputado y otros sujetos arribaron a bordo de un vehículo Chevrolet Tahoe, color guinda, portando armas de fuego.

Los agresores descendieron y amenazaron a la víctima, apuntándole con armas para exigirle las llaves de un vehículo estacionado en el interior del domicilio, un automóvil Chevrolet Malibú, modelo 2016, color gris.

Además, otro de los sujetos rompió el vidrio de la puerta principal y sustrajo dos cajas de color negro con amarillo que contenían diversa herramienta, las cuales fueron subidas al vehículo en el que llegaron.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan el patrimonio y la seguridad de las personas, impulsando procesos penales firmes contra quienes participen en este tipo de conductas delictivas.