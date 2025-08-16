Fue localizado y asegurado prófugo de la justicia estadounidense en San Luis Río Colorado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y autoridades estadounidenses, localizó y aseguró a de Gilberto ”N”, ciudadano estadounidense de 32 años, originario de Arizona, quien era buscado por las autoridades de Estados Unidos de América por el delito de asalto utilizando arma de fuego.

El estadounidense fue ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora, tras una investigación que permitió identificar su paradero, Gilberto “N” se encontraba prófugo de la justicia del país vecino, contando con una orden de arresto librada en la ciudad de Sidney, del condado de Cheyenne, Nebraska.

Una vez asegurado por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el ciudadano fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), quien coordinó su entrega a las autoridades federales estadounidenses en la Garita Internacional de San Luis, Arizona.

Tras esto, las autoridades del vecino país procedieron a dar seguimiento al caso, donde deberá ser presentado ante los tribunales que le requieren en el Estado de Nebraska.