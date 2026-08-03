Accidente vial deja dos fallecidos en Puerto Peñasco

Personal de auxilio encontró a las víctimas al interior de una unidad vehicular ya sin signos vitales.

Un accidente vial dejó dos fallecidos en Puerto Peñasco. El percance ocurrió en el trayecto hacia La Cholla la noche del 1 de agosto. Un reporte anónimo al sistema de emergencias generó una rápida movilización de las corporaciones de rescate y seguridad hacia el lugar del fatal siniestro.

Al arribar, bomberos y paramédicos encontraron uno de los vehículos con dos ocupantes atrapados en el interior. Tras realizar labores para abrir acceso a la unidad, el personal de Cruz Roja confirmó que ambas personas ya no presentaban signos vitales. El otro automóvil involucrado era una camioneta pickup conducida por un ciudadano estadounidense.

Luego de confirmarse los decesos, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES). Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados para los procedimientos legales correspondientes y las unidades retiradas del lugar con apoyo de una grúa.