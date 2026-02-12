Gobierno de Sonora relanza la Comisión Sonora–Nuevo México para fortalecer el Plan Sonora y la integración binacional

El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa el relanzamiento de la Comisión Sonora–Nuevo México como un mecanismo estratégico para fortalecer el Plan Sonora de Energías Sostenibles y abrir una nueva etapa de integración binacional orientada al desarrollo económico, la cooperación institucional y la proyección internacional del estado.

Esta reactivación busca consolidar a Sonora como un nodo clave de inversión, innovación y colaboración regional, mediante el fortalecimiento de los vínculos comerciales, turísticos, académicos y profesionales con el estado de Nuevo México, dentro de una visión de crecimiento compartido y desarrollo fronterizo sostenible.

Como parte del proceso, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, ha coordinado acciones institucionales que permitieron restablecer la relación con actores estratégicos de Nuevo México, reactivar la colaboración universitaria y reforzar el acompañamiento diplomático, sentando las bases políticas y operativas para el relanzamiento formal de la Comisión.

Ocaña Encinas encabezó la delegación sonorense en un encuentro con autoridades de Nuevo México, donde se avanzó en acuerdos clave para la reactivación de esta alianza, entre ellos la realización de una reunión virtual de seguimiento con el secretario de Desarrollo Económico de ese estado, Rob Black.

En dicho encuentro participaron representantes de los consulados de México, autoridades del Departamento de Desarrollo Económico de Nuevo México y miembros de Western New Mexico University, así como funcionarios del Gobierno de Sonora vinculados a áreas de promoción comercial, turismo, cooperación internacional y seguimiento a proyectos binacionales, con acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La reactivación de la Comisión Sonora–Nuevo México se perfila como una oportunidad de alto impacto para el estado, al contribuir a la diversificación de mercados, atracción de inversión, fortalecimiento del capital humano y posicionamiento internacional de Sonora, en congruencia con la visión del gobernador Alfonso Durazo de consolidar la presencia de la entidad en la relación México–Estados Unidos.

Como siguientes acciones, se contempla el envío de la carta oficial entre gobernadores para formalizar la reactivación, la definición de comités binacionales iniciales, el avance en la asignación presupuestal en Nuevo México y la exploración de una visita de una delegación sonorense a Albuquerque durante 2026.