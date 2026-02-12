Luis Donaldo Colosio Riojas buscaría gubernatura de Sonora

En entrevista el líder de MC, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que Colosio Riojas está “muy bien posicionado” en su tierra natal.

De cara al Proceso Electoral 2027, el senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas, buscaría contender para la gubernatura en el estado de Sonora, aseguró el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez.

En entrevista con medios de comunicación, el líder partidista aseguró que Colosio Riojas está “muy bien posicionado” tanto en Nuevo León como en su estado natal Sonora.

“Digamos que así como se dice en el póker, tiene mano en las dos”, señaló Jorge Álvarez Máynez.

“Es otra opción que tiene el senador y que también nosotros vemos con mucho entusiasmo”, agregó.

El dirigente nacional descartó que Movimiento Ciudadano busque alianzas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

“¿Descartan una alianza con el PRI y el PAN?”, se le preguntó “Por supuesto”, respondió el líder naranja.

Dialogan sobre jornada laboral de 40 horas

Esta tarde el líder nacional asistió a la Conferencia de Prensa de Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario de MC, evento en el que estuvo presente Luis Donaldo Colosio.

En rueda de prensa, se abrió el diálogo a integrantes de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y del Colegio de Pilotos para que expusieran sus inquietudes y puntos de vista respecto a la reforma de la jornada laboral de 40 horas.

“Para Movimiento Ciudadano, escuchar a las y los trabajadores es indispensable para construir una reforma acorde con la realidad del sector”, declaró la Vicecoordinadora de la Bancada Naranja, Alejandra Barrales.