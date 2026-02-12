Inauguran con gran éxito Casa Sonora en Punto México

Gracias al trabajo y compromiso del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Casa Sonora se consolida como una ventana permanente para mostrar lo mejor del estado, generando nuevas oportunidades de promoción, atracción de visitantes y fortalecimiento de la economía local, al posicionar a Sonora como un destino de vanguardia, competitivo y con alto valor cultural.

La inauguración fue encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó la relevancia de los Pueblos Mágicos de Sonora, la amplia oferta de eventos internacionales, su diversidad de ecosistemas turísticos y el importante crecimiento turístico en el estado.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo del Estado de Sonora, Roberto Gradillas Pineda, enfatizó la importancia de llevar a Punto México la esencia de la entidad, destacando la riqueza gastronómica, las artesanías regionales como la talabartería, el bacanora como bebida emblemática y los principales atractivos turísticos que caracterizan esta región.

“El compromiso de nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño y la excelente colaboración de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, han permitido fortalecer el concepto de Casa Sonora a nivel nacional e internacional, consolidando nuestra identidad, promoviendo el turismo y el desarrollo económico de Sonora”, señaló Gradillas Pineda.

Con la apertura de Casa Sonora en Punto México, ubicada en la planta baja de la Secretaría de Turismo Federal, en Pdte. Masaryk y Hegel, en la Ciudad de México, el Gobierno de Sonora, a través de SETUR, reafirma su compromiso por impulsar el turismo, promover el talento local y fortalecer su presencia en espacios estratégicos de alcance nacional e internacional, consolidando a Sonora como un estado con identidad, historia y visión de futuro.