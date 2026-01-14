Se esperan condiciones estables para Sonora en esta semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, informó que para esta semana se esperan condiciones estables, cielos despejados y una ligera alza de temperaturas máximas por las tardes, sobre todo en la región central y sur de la entidad.

Durante esta semana se mantendrán condiciones estables sobre todo el territorio estatal, se prevén cielos mayormente despejados, sin probabilidad de lluvias o tormentas para los próximos 7 días.

Asimismo, se mantendrá un ambiente muy frío, durante la noche y madrugada, sobre la región montañosa de Sonora. Se esperan temperaturas desde los -5°C a los 4°C, con posibles heladas sobre municipios de dicha región.

Para el resto del estado, se pronostica que las temperaturas mínimas oscilen entre los 6°C a los 14°C.

Por su parte, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 28°C a los 30°C en los valles y de los 15°C a los 22°C sobre la zona montañosa durante esta semana.

El llamado es a mantenerse bien abrigado, sobre todo por las noches y las mañanas, especialmente en las regiones montañosas y ante cualquier emergencia reportar de inmediato a la línea telefónica 911.