Golpe al crimen en Sonora: 231 detenidos, armas y droga asegurada

Un total de 231 personas así como arsenal y droga, fueron aseguradas en distintos operativos realizados por autoridades integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad entre el 10 y 17 de noviembre del presente año en Sonora..

Dichas acciones se llevaron a cabo en los municipios de Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Yécora, Álamos, Caborca, Altar, Nogales, Sonora, Guaymas, Puerto Peñasco, Agua Prieta, Benito Juárez y Sonoyta.

Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron 105 órdenes de aprehensión y 21 órdenes de cateo.

Aseguramiento de armas, vehículos y drogas

Durante los operativos, las autoridades lograron el decomiso de 96 vehículos; 25 armas; 652 cartuchos; 20 cámaras tipo ‘parásito’ y 11 máquinas tragamonedas.

En materia de narcóticos, los integrantes de la Mesa Estatal confiscaron un total de 999 mil 565 dosis de diferentes drogas.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.