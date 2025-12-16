Honduras en la incertidumbre electoral

A dos semanas de las elecciones presidenciales en Honduras, el país continúa sin conocer de manera oficial a su próximo presidente pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene pendiente un escrutinio especial que será determinante para definir el resultado entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, quienes encabezan la votación tras los comicios realizados el 30 de noviembre.

De acuerdo con los datos preliminares, Asfura mantiene una ventaja menor a dos puntos porcentuales sobre Nasralla, lo que representa una diferencia aproximada de 42 mil votos. Ante este margen, Nasralla ha denunciado irregularidades en el proceso y sostiene que el resultado podría modificarse con la revisión de actas que concentran alrededor de medio millón de sufragios.

El CNE anunció que serán revisadas cerca de 2 mil 800 actas que presentan inconsistencias, luego de un conteo que registró interrupciones derivadas de fallas informáticas.

Aunque el organismo electoral informó que la logística está lista, el inicio del escrutinio depende de que los partidos políticos designen a sus representantes para participar en el proceso de auditoría.

La credibilidad del árbitro electoral ha sido cuestionada debido a que su dirigencia está integrada por representantes de los principales partidos políticos, mientras tanto, el organismo tiene como fecha límite el 30 de diciembre para emitir una resolución definitiva sobre la elección presidencial.

Pese a la tensión política, no se han reportado hechos de violencia relacionados con el proceso postelectoral.

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que garantizarán el traspaso de mando previsto para el 27 de enero, no obstante, la candidata de izquierda Rixi Moncada, quien quedó en tercer lugar, reiteró que no reconocerá los resultados y mantiene su postura sobre “la falta de condiciones de equidad en la elección”.