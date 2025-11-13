Impulsa Francia la creación de un comité para consolidar el Estado palestino

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la creación de un comité destinado a fortalecer el proceso de consolidación del Estado palestino, durante la visita del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, a París.

El nuevo órgano tendrá la tarea de desarrollar aspectos legales, constitucionales e institucionales relacionados con la paz y la igualdad.

Macron explicó que el comité también participará en la redacción de una nueva Constitución paraPalestina.

El mandatario francés llamó a Abbas a “priorizar la celebración de elecciones en los territorios palestinos y a avanzar en reformas estructurales”, particularmente en el ámbito educativo.

Durante la conferencia de prensa conjunta, el presidente francés reiteró que la posición de su país se basa en la “búsqueda de una solución de dos Estados como vía para alcanzar la paz y la seguridad en la región”, además, informó que Francia destinará 115 millones de dólares a la ayuda humanitaria para 2025 y enviará un contingente adicional de 100 agentes para apoyar la capacitación de las fuerzas de seguridad palestinas.

Macron señaló que la violencia derivada de los asentamientos y las acciones de los colonos representa “una amenaza para la estabilidad de Cisjordania y constituye una violación al derecho internacional”.

Por su parte, Abbas expresó su compromiso con las reformas en curso y confirmó que la Constitución, la ley electoral y la ley de partidos políticos se encuentran en fase de finalización.