Se disparan las ventas de cepillo para retrete con la figura de Donald Trump

Un cepillo para limpiar retretes con la figura de Donald Trump, fabricado en China, sufrió un aumento en sus ventas luego del incremento de aranceles entre el gigante asiático y Estados Unidos en abril de 2025, pues el artículo, concebido como una parodia del presidente estadounidense, fue adquirido por miles de consumidores chinos como una forma de burla hacia Washington en medio del conflicto comercial entre ambas naciones.

El cepillo, con cabello amarillo que recuerda al peinado característico de Trump, había surgido durante su primera presidencia como parte de la demanda de objetos temáticos en ambos países.

En la actualidad, se ha transformado en un símbolo de la llamada “contraofensiva de Yiwu”, ciudad reconocida por su producción masiva de artículos plásticos a bajo costo.

Según medios locales, la tendencia fue interpretada como una muestra de apoyo a las fábricas chinas afectadas por las medidas arancelarias impuestas desde Estados Unidos.

Los cepillos alcanzaron gran difusión en redes sociales y se venden entre 13,9 y 18,9 yuanes, equivalentes a entre 1,9 y 2,6 dólares.

El fenómeno también se relaciona con un incremento en las expresiones de descontento hacia el país norteamericano.

En Wuhan, un restaurante anunció un recargo del 104% para clientes estadounidenses, indicando en un cartel que las inconformidades debían dirigirse a la embajada de Estados Unidos.