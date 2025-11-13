Llega un nuevo frente frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un nuevo frente frío se aproximará durante la noche de este jueves al noroeste del país, asociado con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles altos y las corrientes en chorro polar y subtropical.

Este sistema provocará lluvias aisladas y rachas de viento en Baja California.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que canales de baja presión en el interior del país, junto con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México, generarán lluvias y chubascos dispersos en entidades como Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además, se mantendrán temperaturas frías durante la mañana en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

En la Península de Yucatán, un canal de baja presión que se extenderá desde el suroeste del golfo de México hasta el occidente del mar Caribe, en interacción con inestabilidad atmosférica y humedad del mar Caribe, provocará lluvias torrenciales, rachas fuertes de viento y oleaje elevado con posibles trombas marinas en Quintana Roo, así como lluvias intensas en Campeche y chubascos en Yucatán.

El SMN pronosticó temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 grados Celsius con heladas en áreas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos ricos en vitaminas C y D, mantenerse hidratado con líquidos calientes y aplicarse vacunas contra enfermedades respiratorias.