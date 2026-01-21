Pronostican lluvias, frío intenso y fuertes vientos en la mayor parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los próximos días se mantendrán lluvias, bajas temperaturas y vientos en gran parte del territorio nacional, condiciones que se deben a la presencia de una corriente en chorro subtropical con alto contenido de vapor de agua, así como a un sistema frontal que recorrerá la zona fronteriza del noreste y se desplazará hacia el norte del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes en entidades como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit, mientras que se prevén intervalos de chubascos en estados del centro, occidente, sur y sureste del país.

Para Baja California Sur, el SMN indicó la probabilidad de lluvias aisladas, sin descartar rachas de viento en zonas costeras.

En cuanto a las condiciones de viento, se pronostican rachas de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como velocidades menores en diversas entidades del país, incluidas zonas del norte, centro y litoral del Pacífico y del Golfo de México, además, se mantiene el aviso por oleaje elevado en el Golfo de Tehuantepec y en la costa de Quintana Roo.

Respecto a las temperaturas, el organismo señaló que durante las mañanas se prevén valores por debajo de cero grados en regiones del norte y del centro del país, con heladas en zonas serranas.

En el caso de Baja California Sur, se esperan temperaturas frescas en áreas altas, sin que se pronostiquen valores extremos.

Finalmente, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, alertó sobre la posible influencia de una masa de aire ártico asociada a un sistema frontal que impactará el sureste de Estados Unidos. Este fenómeno podría generar un descenso adicional de temperaturas en el norte de México hacia el fin de semana y el inicio de la próxima semana.