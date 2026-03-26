Interceptan en España metanfetamina proveniente de México y EU

Autoridades de la Guardia Civil, en coordinación con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations, desarticularon una ruta de envío de droga que operaba entre América del Norte y España en un operativo que impidió la distribución de más de 22 mil dosis de metanfetamina en la ciudad de Logroño, según información oficial.

La acción, identificada como “Vindemia”, concluyó con la detención de un hombre de 43 años, de nacionalidad colombiana, quien residía en España. De acuerdo con las investigaciones, el detenido recibía paquetes enviados desde México y Estados Unidos, en los que la droga era ocultada para su traslado mediante servicios postales.

Durante el operativo se aseguraron más de 5.5 kilogramos de metanfetamina.

Autoridades estimaron que, tras su procesamiento, la sustancia habría permitido la elaboración de más de 22 mil dosis destinadas a su distribución local, con un valor superior a los 250 mil euros.

El cargamento fue detectado tras análisis realizados en territorio estadounidense, lo que permitió implementar una entrega controlada con autorización judicial.

Una vez que el paquete llegó a su destino, agentes mantuvieron vigilancia durante más de 72 horas hasta identificar al receptor. Tras la detención, el contenido fue abierto ante autoridades judiciales, confirmando la presencia de seis bloques de metanfetamina. El detenido fue puesto a disposición de un juez, quien determinó su ingreso en prisión.

Investigaciones recientes en España señalan que organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han establecido redes logísticas en Europa para el tráfico de drogas.

Estas estructuras incluyen laboratorios y vínculos con grupos locales, lo que facilita la distribución en distintos países.

Autoridades también han advertido que estas organizaciones participan en actividades de lavado de dinero.