Respaldará el PT Plan B electoral

El Partido del Trabajo anunció que votará a favor del Plan B de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no respaldará la propuesta para empalmar la revocación de mandato con las elecciones federales de 2027, postura que fue expuesta durante la discusión del dictamen en el pleno del Senado.

Desde la tribuna, el dirigente nacional del partido, Alberto Anaya, informó que su bancada acompañará la iniciativa en lo general, pero se apartará del contenido relacionado con el artículo 35 de la Constitución, que contempla la figura de revocación de mandato.

El posicionamiento se dio mientras se desarrollaba el debate legislativo.

El líder partidista indicó que el PT apoyará medidas incluidas en el proyecto, como la reducción del número de regidores en ayuntamientos, la disminución del presupuesto de los congresos locales y ajustes a los ingresos de trabajadores electorales, así como del propio Senado. Estas propuestas forman parte del conjunto de cambios planteados en la reforma.

Durante la sesión, el tablero electrónico registró la presencia de los 128 senadores, por lo que la mayoría calificada requerida para aprobar modificaciones constitucionales se fijó en 86 votos.

De acuerdo con lo expuesto, el bloque oficialista cuenta con al menos 87 votos en lo general, lo que permitiría avanzar con el dictamen en esa fase.