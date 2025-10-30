Lamenta Estados Unidos apoyo de México a Cuba en la ONU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó su inconformidad con la postura de México respecto a Cuba, tras el voto emitido este miércoles en la Asamblea General de la ONU a favor de una resolución que solicita el fin del llamado “bloqueo económico” a la isla.

A través de sus redes sociales, el exembajador estadounidense en México, Christopher Landau, lamentó la posición mexicana y cuestionó los argumentos expresados por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Landau señaló que la declaración del gobierno mexicano difunde una visión equivocada sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba al afirmar que no existe un “bloqueo comercial”, sino “un conjunto de leyes que restringen las transacciones económicas con la isla, las cuales fueron aprobadas por el Congreso estadounidense”.

Según el diplomático, estas medidas constituyen “una decisión soberana de su país”.

El exembajador explicó que las limitaciones comerciales vigentes se conocen como “embargo” y fueron establecidas desde la administración de John F. Kennedy en 1963. Añadió que en Estados Unidos continúa un debate interno sobre si dichas restricciones siguen siendo una estrategia adecuada para promover el cambio político en Cuba.

Landau expresó su desacuerdo con los países que respaldaron la resolución, entre ellos México, al considerar que contribuyen a perpetuar lo que calificó como “un mito y una justificación del régimen cubano”.

Corresponde únicamente a la política interna de Estados Unidos “definir su relación con la isla y no a organismos multilaterales”, concluyó.