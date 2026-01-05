Llega el frente frío 27

El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico del clima en México para este lunes 5 de enero de 2026, con la entrada de un nuevo frente frío identificado como número 27. El sistema ingresará por el noroeste del territorio nacional y tendrá interacción con corrientes en chorro y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que modificará las condiciones del tiempo en varias entidades.

De acuerdo con el reporte oficial, este frente frío provocará rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, así como un descenso en las temperaturas en el noroeste del país. Además, se prevén chubascos en zonas de Baja California, mientras que el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias y chubascos en regiones del occidente, sur y sureste de México.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua indicó que, en contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera permitirá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del resto del territorio nacional. No obstante, continuará el ambiente frío a muy frío durante las primeras horas del día, con heladas y bancos de niebla en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Para la madrugada de este lunes, se pronostican temperaturas mínimas de entre -10 y -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En tanto, valores de -5 a 0 grados con heladas podrían registrarse en áreas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.