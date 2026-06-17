Nuevamente tiembla en Cancún; el epicentro, frente a Cuba

Un nuevo sismo ocurrido frente a las costas de Cuba se sintió en Quintana Roo este lunes 15 de junio. De acuerdo con reportes de medios cubanos, se trató de un movimiento telúrico de magnitud 5.3 con epicentro frente a las costas de Pinar del Río, en la isla.

El Centro Internacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de Cuba indicó que el sismo ocurrió a la 13:37 horas a 90 kilómetros al noreste de Mantua, y constituye una réplica del terremoto de magnitud 6.2 registrado el pasado 8 de junio.

En Cancún muchas personas reportaron a través de redes sociales haber percibido el sismo y preguntaban a las autoridades si podían confirmarlo. La gobernadora Mara Lezama confirmó en sus redes sociales que el mismo fue percibido en distintas zonas de Quintana Roo.

“Desde el primer momento hemos mantenido comunicación y coordinación con los distintos sectores y autoridades. Al momento no se reportan daños ni afectaciones. Como medida preventiva, continúan activos los protocolos de verificación en zonas vulnerables, aeropuertos, zonas turísticas, plazas comerciales, edificios públicos e infraestructura estratégica”, señaló la mandataria.

Recomendó a la ciudadanía realizar una revisión preventiva de sus viviendas y reportar de inmediato cualquier posible afectación o situación de riesgo al 911. Asimismo, las autoridades descartaron cualquier riesgo de tsunami para las costas de Quintana Roo.