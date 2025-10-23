Luto en el teatro de Sonora con el fallecimiento del dramaturgo Cutberto López Reyes

Sonora está de luto tras el fallecimiento del destacado dramaturgo Cutberto López Reyes quien además de dejar un legado de amistad y compañerismo deja más de sesenta obras teatrales a su nombre, su trabajo marcó profundamente generaciones y escenarios tanto en Sonora como en todo el país, consolidándolo como una figura clave de la dramaturgia mexicana contemporánea.

Cutberto López Reyes se dedicó al teatro en múltiples facetas como director, actor, instructor, productor y principalmente como dramaturgo comprometido con la formación de nuevos talentos siendo un pilar fundamental para el desarrollo cultural sonorense, dejando un legado que trasciende en obras representadas por grupos teatrales de todo el país.

Su fallecimiento luego de enfrentar un dura padecimiento a causado conmoción entre sus allegados, compañeros y la comunidad artística y teatral que lo recuerdan como un hombre creativo y apasionado por su oficio

Entre sus últimos aportes, presentó en Puerto Peñasco avances de su monólogo “La Lúser” durante el festival de teatro Del Mar y Desierto Proscenio 2023, obra que posteriormente presento en esta ciudad y en otros escenarios con la actuación de Adria Peña reafirmando su compromiso con la escena teatral regional y nacional.

Descanse en paz Cutberto López Reyes, “Cut” para los amigos.