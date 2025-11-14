México derrota y elimina a Argentina y avanza a Octavos de Final

La Selección Mexicana Sub-17 consiguió un triunfo de alto impacto al superar a Argentina, una de las principales aspirantes al título, y avanzar a los Octavos de final del Mundial de la categoría. El conjunto nacional se impuso en la tanda de penales después de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, en un encuentro marcado por la reacción, la determinación y la actuación decisiva del guardameta Santiago López.

México llegó al duelo en un escenario adverso: frente a un rival que tomó la iniciativa desde los primeros minutos y que abrió el marcador al minuto 9 con un potente disparo de Ramiro Tulián tras una jugada de tiro de esquina. A pesar de las dificultades, el equipo mexicano logró contener los ataques y se mantuvo en la pelea, cerrando el primer tiempo solo con un gol en contra.

La reanudación del encuentro transformó por completo el rumbo del partido. Apenas iniciado el segundo tiempo, una proyección ofensiva permitió que Luis Gamboa cerrara de cabeza un servicio al área para empatar 1-1 al 46’. Impulsado por el momento anímico, el conjunto dirigido por Carlos Cariño mantuvo la presión y consiguió remontar con un segundo tanto de Gamboa, quien definió desde el centro del área tras una asistencia de Felipe Contreras.

Con la ventaja en sus manos, México replegó líneas para resistir el cierre del encuentro, pero Argentina logró igualar 2-2 en los últimos minutos, luego de un centro al área que fue aprovechado por Fernando Closter. La paridad obligó a definir todo desde los once pasos.

En la tanda de penales, Santiago López pasó de ser cuestionado por la acción del empate argentino a convertirse en protagonista absoluto: detuvo el primer cobro rival y ejecutó el último penal de la serie, sellando el 5-4 definitivo que colocó a México en la siguiente ronda.

El equipo nacional enfrentará a Portugal en los Octavos de Final el próximo martes 18 de noviembre, en un horario aún por confirmar.