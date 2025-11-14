Retirará Estados Unidos aranceles a alimentos importados de cuatro países

Estados Unidos eliminará aranceles a diversas importaciones de Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, medida que forma parte de acuerdos comerciales que, según la administración estadounidense, quedarán concluidos en un plazo aproximado de dos semanas.

Los productos involucrados incluyen alimentos de consumo habitual en el mercado norteamericano explicó un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con la información, se espera que la supresión de aranceles contribuya a disminuir los precios del café, el plátano y otros artículos. El funcionario señaló que el gobierno “confía en que los comercios trasladen estos ajustes a los consumidores finales en el mercado interno”.

En reacción al anuncio, la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, expresó que su país considera la decisión como “un hecho relevante dentro de la relación bilateral”.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también se refirió al acuerdo, al señalar que “representa un avance para la economía guatemalteca”.

Los acuerdos se integran a la agenda comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump con países de la región.