Monterrey activa operativo especial para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026

El Gobierno de Monterrey puso en marcha un operativo integral con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad, movilidad y atención de los miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a la ciudad entre junio y julio.

La estrategia fue presentada por el alcalde Adrián de la Garza e incluye acciones coordinadas en materia de seguridad pública, tránsito, protección civil, limpieza urbana y asistencia turística. Los principales puntos de atención serán zonas de alta afluencia como Parque Fundidora, Parque España, el Barrio Antiguo, el Paseo Santa Lucía y la Plaza Zaragoza.

Para estas labores se desplegarán aproximadamente 685 elementos entre policías, agentes de tránsito, guardias auxiliares, cadetes y personal de Protección Civil. Además, se utilizarán drones, cámaras de vigilancia, torres de monitoreo, patrullas, motocicletas y bicicletas para reforzar la vigilancia en los puntos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades también implementarán medidas especiales de movilidad, incluyendo cierres parciales y peatonalizaciones temporales en algunas calles del centro de Monterrey, así como rutas alternas para automovilistas y facilidades para comercios ubicados en las zonas de mayor concentración de visitantes.

En materia de servicios públicos, el municipio reforzará la recolección de basura, el mantenimiento del alumbrado y las labores de limpieza mediante cuadrillas que trabajarán de forma permanente. Asimismo, un grupo de “Anfitriones Regios” brindará orientación e información turística a los asistentes.

La expectativa de las autoridades estatales es recibir más de 350 mil visitantes durante el Mundial, mientras que la ocupación hotelera ya registra niveles cercanos al 65%, reflejando el creciente interés por la sede regiomontana.

El operativo permanecerá activo desde el inicio de la competencia y contará con la participación de corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia, personal médico y organismos de atención ciudadana para garantizar una experiencia segura y ordenada para residentes y turistas.