Miles despidieron a Carlos Manzo en Uruapan

Miles de habitantes de Uruapan acudieron este domingo a la Plaza de los Mártires para despedir a Carlos Manzo Rodríguez asesinado el sábado en un acto público.

Los asistentes rodearon el féretro del alcalde y externaron llamados a la justicia.

Durante el homenaje se escucharon consignas y expresiones de apoyo al edil. Su esposa Grecia tomó la palabra para agradecer las muestras de solidaridad y señaló que su esposo dejó un legado ligado a la atención a los sectores más vulnerables de Uruapan.

La viuda pidió a la ciudadanía mantener la unidad y continuar exigiendo condiciones de seguridad.

En su intervención, la viuda también hizo referencia al presunto agresor del alcalde, quien fue abatido tras los hechos. Recordó que la violencia afecta a las familias de ambos lados y llamó a la educación y atención de niños y jóvenes para evitar que se repitan estos hechos.

Posterior al homenaje público, se realizó una misa de cuerpo presente y el sepelio en el Panteón Municipal.

Más temprano, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió al velorio, pero se retiró ante los reclamos de los asistentes.

Compartir
Redacción
Redacción

Entradas Relacionadas