Miles despidieron a Carlos Manzo en Uruapan

Miles de habitantes de Uruapan acudieron este domingo a la Plaza de los Mártires para despedir a Carlos Manzo Rodríguez asesinado el sábado en un acto público.

Los asistentes rodearon el féretro del alcalde y externaron llamados a la justicia.

Durante el homenaje se escucharon consignas y expresiones de apoyo al edil. Su esposa Grecia tomó la palabra para agradecer las muestras de solidaridad y señaló que su esposo dejó un legado ligado a la atención a los sectores más vulnerables de Uruapan.

La viuda pidió a la ciudadanía mantener la unidad y continuar exigiendo condiciones de seguridad.

En su intervención, la viuda también hizo referencia al presunto agresor del alcalde, quien fue abatido tras los hechos. Recordó que la violencia afecta a las familias de ambos lados y llamó a la educación y atención de niños y jóvenes para evitar que se repitan estos hechos.

Posterior al homenaje público, se realizó una misa de cuerpo presente y el sepelio en el Panteón Municipal.

Más temprano, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, asistió al velorio, pero se retiró ante los reclamos de los asistentes.