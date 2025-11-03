Ordenan cierre de tiendas Waldos después de tragedia

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que a partir de este domingo fueron cerradas las 68 tiendas Waldo’s en el estado, para realizar una revisión profunda de normas de seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos.

Luego del trágico incendio de la tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas y 12 lesionados, la tarde del sábado, 1 de noviembre, por instrucciones del Gobierno del Estado y la Coordinación Estatal de Protección Civil, las 68 sucursales de tiendas Waldo’s distribuidas en todo Sonora, permanecerán cerrada, esto para realizar verificaciones en todos los establecimientos y asegurar que se cuenten con los dictámenes de seguridad de Protección Civil Estatal.

Esta medida ha causado polémica entre cibernautas al considerar que esta medida debió tomarse con anticipación y no después de los hechos trágicos que enlutó a decenas familias.