Destinará Estados Unidos tres millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba

Estados Unidos anunció el domingo que destinará tres millones de dólares en ayuda humanitaria para personas afectadas por el huracán Melissa en el este de Cuba.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental informó en la red X que la distribución se coordinará con la Iglesia católica para hacer llegar el apoyo directamente a la población.

Melissa dejó cerca de 60 personas fallecidas en el Caribe, tras afectar Jamaica, Cuba y Haití. En Cuba no se han reportado víctimas debido a la evacuación preventiva de más de 700 mil personas, pero se han registrado daños en viviendas, interrupciones de electricidad y afectaciones en cosechas en varias provincias del oriente del país.

La decisión de Washington se suma a otras acciones en apoyo a países de la región como República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Haití. Estados Unidos mantiene un embargo económico sobre Cuba desde hace seis décadas, lo que ha generado tensiones políticas entre ambos gobiernos.

Desde La Habana, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, declaró que el ofrecimiento estadounidense genera inconformidad y señaló que la ayuda no puede verse como un gesto sincero mientras continúe el embargo y la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo.