Shakira encabezará la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México

La cantante colombiana Shakira será una de las principales figuras de la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndose una vez más en protagonista de la máxima fiesta del futbol internacional.

La confirmación fue realizada por la FIFA como parte de los preparativos para el arranque del torneo.

La intérprete de éxitos como “Waka Waka” y “Hips Don’t Lie” compartirá escenario con el artista nigeriano Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, el himno oficial de la Copa del Mundo 2026. La presentación marcará el debut en vivo de la canción ante miles de aficionados y una audiencia global.

La ceremonia se llevará a cabo antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro que dará inicio oficialmente al Mundial organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

El espectáculo arrancará aproximadamente 90 minutos antes del silbatazo inicial.

Además de Shakira y Burna Boy, el evento contará con la participación de artistas nacionales e internacionales como Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla, en una producción diseñada para mostrar la diversidad cultural y musical de los países participantes.

La presencia de la artista colombiana refuerza su histórica relación con los Mundiales de futbol.

Shakira ha participado en varias ediciones del torneo, destacando especialmente con “Waka Waka”, tema oficial de Sudáfrica 2010, considerado uno de los himnos más exitosos en la historia de la competencia.

Su participación en la inauguración del Mundial 2026 será uno de los momentos más esperados por los aficionados al futbol y la música, en una ceremonia que busca proyectar a la Ciudad de México ante millones de espectadores alrededor del mundo.