PlayStation explora una IA que ayuda a superar niveles difíciles

Sony dio a conocer un nuevo concepto de inteligencia artificial enfocado en mejorar la experiencia de juego en PlayStation. Se trata de Ghost Player, una herramienta pensada para asistir a los usuarios cuando enfrentan secciones especialmente complicadas dentro de los videojuegos.

De acuerdo con una patente registrada por la compañía, este sistema aún no está disponible en los títulos de PS5, pero permite anticipar cómo funcionaría en el futuro. Su finalidad principal sería ayudar a los jugadores a avanzar en niveles o combates que no logran superar por cuenta propia.

A diferencia de los trucos convencionales, Ghost Player no haría invencible al personaje. La IA analizaría grandes cantidades de datos de partidas previas, además del estilo de juego de cada usuario, para ofrecer una ayuda personalizada. Si detecta múltiples intentos fallidos en una misma zona, el sistema podría sugerir activar un “modo fantasma”.

En ese momento, la inteligencia artificial tendría la capacidad de tomar el control del personaje para superar el obstáculo específico y, una vez logrado, devolvería el mando al jugador. Sony señala que el objetivo es que la asistencia se sienta natural, como una versión mejorada del propio jugador.

La patente también detalla dos formas de uso. En el modo guía, se mostraría una silueta que indica los movimientos necesarios para resolver acertijos o desafíos, permitiendo al usuario aprender la estrategia. En el modo completo, la IA asumiría el control total para vencer combates o secciones difíciles, facilitando el avance en la historia.

El entrenamiento del sistema se basaría en información real del ecosistema PlayStation, como acciones de otros jugadores, patrones de movimiento y capturas visuales, lo que representaría un paso más en la evolución de las herramientas de asistencia dentro de los videojuegos.

Sony ha dejado claro que Ghost Player estaría limitado exclusivamente a experiencias de un solo jugador. En títulos competitivos en línea, la función se desactivaría para evitar ventajas injustas y mantener la equidad entre usuarios.

El anuncio ha generado opiniones divididas entre la comunidad gamer. Mientras algunos celebran la mayor accesibilidad, especialmente para personas con discapacidades o quienes prefieren centrarse en la narrativa, otros consideran que este tipo de ayuda podría restar valor al desafío y al sentido de logro.

Por ahora, Ghost Player sigue siendo solo un concepto registrado. No obstante, en caso de concretarse, podría llegar a ciertos títulos exclusivos de PS5 hacia finales de 2026, reflejando la apuesta de Sony por hacer los videojuegos más accesibles.