Muestran en redes sociales inconformidad ante anuncio de cancelación de desfile de aniversario de la Revolución Mexicana

El gobierno municipal anunció la cancelación del desfile conmemorativo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en Puerto Peñasco, que estaba programado para el lunes 17 de noviembre.

Esta decisión se tomó como muestra de solidaridad con las familias de las personas que fallecieron en el trágico incidente ocurrido el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldos, en Hermosillo. La cancelación también responde a una disposición del Gobierno del Estado para guardar luto y respeto ante la reciente tragedia

Sin embargo, esta medida ha generado inconformidad entre la población local y participantes del desfile, quienes consideran que no debió haberse suspendido un evento cívico y tradicional. Los familiares de los alumnos que participarían denunciaron que realizaron gastos significativos para la compra de uniformes y vestimenta, y ahora se ven afectados por la cancelación inesperada. Señalan que este tipo de conmemoraciones tiene un carácter patriótico y no debería equipararse con eventos festivos a la hora de aplicar este tipo de decisiones.

En redes sociales también se expresaron críticas porque, mientras se canceló el desfile cívico, el Rocky Point Rally —conocido por su tono festivo y recreativo— no fue suspendido. Esta disparidad provocó molestia entre algunos ciudadanos, quienes consideran que si se va a aplicar una medida de respeto y luto, ésta debería ser parecida para todos los eventos públicos que coinciden en fechas y circunstancias similares.

Esta misma reacción se dejó ver en redes sociales de páginas oficiales de otros municipios del estado que también se sumaron al acuerdo de cancelar los eventos de celebración del aniversario 115 de la Revolución Mexicana.