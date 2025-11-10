Negará Estados Unidos visas por edad, obesidad y enfermedades crónicas

La administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump estableció lineamientos internos para negar visas a solicitantes con sobrepeso, edad avanzada o con padecimientos crónicos como lo indica un memorándum interno del Departamento de Estado dirigido a embajadas y consulados, cuyo contenido fue revelado por la Fundación Familiar Kaiser.

El documento establece que los funcionarios consulares deben considerar inelegibles a quienes representen probabilidad de dependencia de asistencia social al ingresar a Estados Unidos.

Según el memorándum, estos casos pueden “convertirse en carga pública debido a su condición de salud o edad”.

Se indica también que deben evaluarse padecimientos como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas, neurológicas y trastornos de salud mental, entre otras.

La orden refiere que la obesidad y el sobrepeso pueden ser indicios de enfermedades crónicas y que estos casos podrían requerir procesos de atención médica de alto costo.

La fundación que tuvo acceso a la directiva señaló que hasta ahora los funcionarios de visas solicitan información sobre enfermedades contagiosas y registros de vacunación, sin embargo, los nuevos criterios plantean evaluaciones más amplias.