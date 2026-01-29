Alianza con PT y Verde Ecologista está “más fuerte que nunca” asegura Morena

Las dirigencias nacionales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México confirmaron la continuidad de su alianza política con miras al proceso electoral de 2027 en un pronunciamiento conjunto hecho este miércoles en el cual los líderes de los tres institutos políticos señalaron que la coalición “se mantiene sin divisiones y con respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Durante un mensaje sin sesión de preguntas, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que la alianza establecida desde 2018 ha permitido impulsar reformas constitucionales y decisiones legislativas que, dijo, “forman parte del proyecto de transformación del país” e indicó que la coalición se mantiene como mayoría en el Congreso de la Unión desde 2024, lo que ha permitido dar continuidad a programas sociales y a políticas relacionadas con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

En el mismo acto, las dirigencias de Morena, PT y Partido Verde leyeron una declaración conjunta en la que reafirmaron su compromiso de “mantener y fortalecer la coalición rumbo a 2027”.

En el documento, señalaron que la alianza busca “garantizar la continuidad del proyecto político que impulsan, bajo principios de unidad y coordinación entre los partidos que la integran”.

Por su parte, la dirigente nacional del Partido Verde Ecologista, Karen Castrejón, expresó que su partido mantendrá el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la importancia del diálogo entre las fuerzas políticas de la coalición.

Además, señaló que las diferencias internas pueden “procesarse sin afectar la gobernabilidad ni los acuerdos alcanzados”.

El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, también intervino para rechazar versiones sobre posibles fracturas en la alianza y afirmó que la coalición se mantiene cohesionada además de sostener que, a su juicio, “la continuidad del proyecto político requiere mantenerse en el gobierno durante un periodo prolongado”.

Con ello, reiteró el respaldo del PT a la presidenta y a la alianza con Morena y el Partido Verde.