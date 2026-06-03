Presentará Estado iniciativa para crear organismo autónomo de Protección Civil en Sonora

Luego de una serie de foros realizados en distintas regiones del estado y en medio de la discusión pública sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos, el Gobierno de Sonora buscará impulsar una reforma constitucional para crear un organismo autónomo en materia de Protección Civil.

Durante su conferencia semanal el gobernador Alfonso Durazo, presentó los resultados de la consulta pública realizada para construir un nuevo modelo institucional de gestión integral de riesgos y protección civil.

La propuesta surge tras un proceso en el que participaron especialistas, colegios de profesionistas, directivos escolares, padres de familia y representantes de diversos sectores sociales. En total se realizaron cuatro foros regionales en Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado y Nogales, además de un foro de conclusiones con expertos.

Durazo explicó que uno de los principales objetivos de la iniciativa es garantizar que las decisiones en materia de protección civil no dependan de los cambios de gobierno.

“El objetivo es otorgarle autonomía al órgano responsable del manejo de riesgos y protección civil en el estado de Sonora”, explicó el gobernador.

De acuerdo con los resultados presentados, en los foros participaron 656 asistentes, 33 ponentes y 41 organizaciones de los sectores público, privado y social.

Además, se recibieron 140 propuestas que fueron integradas en un informe público que servirá de base para la iniciativa de reforma.

Las mesas de trabajo derivaron en 30 recomendaciones agrupadas en temas relacionados con arquitectura institucional, regulación técnica, sostenibilidad financiera, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Otro de los cambios planteados es modificar el proceso de selección de quien encabece el nuevo organismo. La propuesta contempla una convocatoria pública abierta y la evaluación de perfiles por parte del Congreso del Estado.

“Que no sea una designación unilateral de gobernador o gobernadora en turno, sino que sea producto de una convocatoria pública” señaló el gobernador.

Según lo expuesto durante la conferencia, la iniciativa será presentada la próxima semana en un evento público y posteriormente enviada al Congreso local para su análisis.

Las autoridades estatales también reconocieron la participación de instituciones de educación superior que sirvieron como sede de los foros, entre ellas la Universidad de Sonora, el Instituto Tecnológico de Sonora, la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado y el Instituto Tecnológico de Nogales.

Con esta propuesta, el gobierno estatal busca sentar las bases para un modelo de protección civil con mayor independencia operativa y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.