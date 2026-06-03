Sonora se coloca en primeros lugares en planeación del país

Con una calificación de 98.6 puntos en el Diagnóstico PbR-SED 2026 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Sonora se consolidó como el segundo estado mejor evaluado del país en materia de planeación, lo que refleja la visión de transformación, orden y justicia social impulsada por el gobernador Alfonso Durazo para que los recursos públicos se traduzcan en beneficios reales para las familias sonorenses.

Paulina Ocaña Encinas, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que este reconocimiento confirma que Sonora cuenta con un gobierno que planea mejor, evalúa mejor y orienta sus decisiones a resultados concretos, permitiendo fortalecer programas sociales, becas, infraestructura, salud, movilidad y acciones que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Explicó que uno de los factores que permitió alcanzar esta posición nacional fue la actualización inédita del Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, realizada mediante consultas públicas, foros temáticos y herramientas digitales abiertas a la ciudadanía, incorporando la visión de jóvenes, académicos, sectores productivos, organizaciones sociales y representantes de municipios de todo el estado.

Como resultado de este proceso, se integraron 83 indicadores estratégicos para fortalecer el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, lo que ha permitido medir con mayor precisión los avances del gobierno y alcanzar un cumplimiento del 74.3 por ciento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.

“Cuando hay planeación, los recursos alcanzan para más y llegan a donde más se necesitan. Ese es el modelo de gobierno que impulsa el gobernador Durazo: un gobierno cercano, que escucha, organiza y trabaja para generar bienestar en todas las regiones del estado”, señaló.

Ocaña Encinas añadió que estos resultados colocan a Sonora como referente nacional en planeación estratégica y fortalecen el compromiso de seguir construyendo un gobierno eficiente, transparente y con prosperidad compartida, donde cada decisión pública tenga como prioridad mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses.