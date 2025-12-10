Prevé Secretaría de Economía y Turismo un cierre de año positivo para el turismo en Sonora

A pocos días de finalizar el año, Sonora cerrará “muy bien” en cuanto al sector turístico el 2025, siendo un estado dinámico y con una visión clara, así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Economía y Turismo en el estado.

Roberto Gradillas Pineda indicó que, actualmente las playas en la entidad han contado con una gran afluencia de visitantes, dejando una importante ocupación hotelera.

Así mismo, apuntó que los pueblos mágicos y ciudades como Hermosillo y Obregón también se han visto beneficiadas por el turismo de esta temporada.

La verdad es que la historia sonorense, y en cuanto al turismo, hoy han sido de las actividades económicas con mayor crecimiento, estamos muy emocionados, muy contentos de seguir teniendo este auge tan importante

El secretario de economía y turismo expuso que Sonora es un estado “de moda” del cual se conoce su potencial y crecimiento, que cuenta también con una gran historia y gastronomía.

No nos esperamos para que ninguna temporada del año sea una temporada baja, al contrario, aprovechamos cada momento y aprovechando el clima, podemos aprovechar mucho más estos horarios que nos permiten hacer festividades y eventos

Gradillas Pineda destacó que, por encargo del gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño se trabaja de la mano con los sectores empresarial, social y académico, llevando una misma narrativa.

Agregó que el trabajo en equipo y la organización con los sectores mencionados le ha permitido al turismo en Sonora contar con resultados importantes.