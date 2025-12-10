Camionero vinculado a proceso por transportar más de 500 litros de metanfetaminas en Sonora

Por transporte de más de 500 litros de metanfetamina en estado líquido fue vinculado a proceso Carlos “N”, cuando conducía un camión de carga en la carretera Caborca – Puerto Peñasco, en el noroeste de Sonora.

El hecho ocurrió en el kilómetro 19 de la carretera estatal 03, donde elementos de la Guardia Nacional(GN), en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron al sujeto cuando circulaba en un tractocamión cargado con 520 litros de metanfetamina.

Tras la detención, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación, por lo que una vez integrada la carpeta de investigación, la autoridad presentó los datos de prueba correspondientes y obtuvo la vinculación a proceso del imputado, además de que se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Otras detenciones

En otro caso, la FGR informó que un juez dictó sentencia condenatoria contra Jesús “N” mediante un procedimiento abreviado, luego de que fuera detenido en la colonia Puerta del Rey, en Hermosillo, tras ser detenido por elementos de la PESP, en coordinación con la Policía Municipal.

Durante la revisión al vehículo en el que viajaba, los agentes localizaron 10 bolsas de plástico transparente con 4 kilos 473 gramos de metanfetamina; luego de ser consignado ante el Ministerio Público Federal, el imputado enfrentó el proceso correspondiente, que concluyó con una sentencia de 4 años de prisión y una multa de 11 mil 314 pesos.

En una tercera acción judicial se derivó de la detención de Kevin “N”, en inmediaciones de la colonia El Greco, en el municipio de Ímuris, pues en este operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes interceptaron al hombre cuando circulaba en un vehículo.

En la inspección, los elementos federales aseguraron un frasco con 745 gramos 200 miligramos de marihuana, además de un arma de fuego tipo pistola, un cargador y un cartucho útil. Tras ser puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, el caso avanzó mediante procedimiento abreviado.

El juez dictó una sentencia de 4 años, 4 meses y 15 días de prisión, además de una multa equivalente a 120 UMAS, por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.