Investigan sueros vitaminados tras cuatro muertes en Sonora

La Secretaría de Salud de Sonora informó que continúan las investigaciones sobre los casos de personas afectadas tras la aplicación de sueros vitaminados en un establecimiento médico, donde se reportan cuatro fallecimientos.

El titular de la dependencia, José Luis Alomía Zegarra, explicó que como parte de las acciones se aseguraron todas las soluciones, medicamentos y sustancias encontradas en el consultorio para su revisión.

Detalló que las muestras ya fueron enviadas a un laboratorio nacional de referencia para su análisis.

El funcionario indicó que las investigaciones buscan identificar la posible presencia de químicos, sustancias tóxicas o compuestos no autorizados que pudieran estar relacionados con las complicaciones en los pacientes.

De acuerdo con la información recabada, los sueros eran preparados por el médico tratante mediante la mezcla de distintos medicamentos, según el diagnóstico de cada paciente.

Sobre el médico involucrado, señaló que contaba con registro sanitario y aviso de funcionamiento, además de ejercer la profesión desde 2004.

Precisó que las actuaciones dentro del consultorio son materia de investigación para determinar posibles responsabilidades.

En cuanto a la emisión de una alerta sanitaria, aclaró que corresponde a la autoridad federal, por lo que la información ya fue notificada para su análisis.

El secretario indicó que el principal elemento en común entre los casos es que todos los pacientesfueron atendidos en el mismo establecimiento, por el mismo médico y con la aplicación de sueros preparados en ese lugar.

De manera oficial, se reportan cuatro personas fallecidas y tres afectadas; de estas últimas, dos se han recuperado y una permanece hospitalizada.